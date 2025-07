La notte nel cuore | arriva una settimana speciale per i fans della soap turca

Preparatevi, appassionati di “La notte nel cuore”: questa settimana si fa ancora più emozionante! Con doppio appuntamento martedì 15 e domenica 20 luglio su Canale 5, le vicende di Nuh e Melek conquistano il cuore dei fan in un susseguirsi di colpi di scena. Dopo l’interruzione per la finalissima del Mondiale per Club 2025, la soap torna a farci sognare: non perdetevi questa carica di emozioni!

Sarà decisamente una settimana intensa per i tantissimi fans della soap turca La notte nel cuore. La programmazione Mediaset prevede infatti un doppio appuntamento – martedì 15 e domenica 20 luglio – con la serie tv incentrata sulle vicende di Nuh e Melek. La notte nel cuore raddoppia nel serale di Canale 5. Dopo lo stop imposto dalla finalissima del Mondiale per Club 2025, che costringerà i fans de La notte nel cuore a rinunciare all'appuntamento consueto della domenica sera con i loro beniamini il 13 luglio, la soap tornerà con un regalo speciale. Nella settimana successiva infatti, i telespettatori "affetti" da dizi-mania potranno trovare i loro beniamini per ben due sere: la serie tv turca andrà infatti in onda sia martedì 15 che domenica 20 luglio, con tre episodi per ogni serata, su Canale 5.

