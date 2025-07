Antibiotici nel rio | azienda farmaceutica condannata per inquinamento

Una scoperta scioccante scuote il settore farmaceutico: Suanfarma, azienda di Lizzana, è stata condannata per aver contaminato le acque del rio Coste di Rovereto con antibiotici. Una decisione che sottolinea l'importanza di responsabilità ambientale e di azioni concrete per proteggere il nostro pianeta. La sentenza, emessa dal giudice Fabio, impone alla società una multa salata e l’obbligo di ripristino. Ma cosa significa davvero questo per il nostro territorio?

L’azienda farmaceutica di Lizzana Suanfarma è responsabile dell’inquinamento delle acque del rio Coste di Rovereto e, per questo, dovrà pagare una multa di 122.500 euro e ripristinare il corso d’acqua danneggiato. È questo l’esito della sentenza tenuta ieri – martedì 8 luglio – dal giudice Fabio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: farmaceutica - azienda - inquinamento - antibiotici

