Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

Un'intensa attività sismica sta interessando i Campi Flegrei fin dalle prime ore di questa mattina. Le scosse, ancora di lieve entità con magnitudo sotto 2.0, sono monitorate attentamente dall’Osservatorio Vesuviano. La situazione, sotto stretto controllo, richiede attenzione e preparazione da parte della comunità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e consigli su come comportarsi in queste circostanze.

dalle ore 11.05 di oggi. Per ora ha prodotto scosse di breve intensità, sotto 2.0 di magnitudo. "!L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:05 (UTC 09:05) del 09072025 è in corso uno sciame.

Terremoto ai Campi Flegrei, l’Ingv: In corso uno sciame sismico - Un terremoto di magnitudo 4,4 ha colpito oggi i Campi Flegrei alle 12:07, facente parte di uno sciame sismico che è iniziato poco prima con una scossa di magnitudo 2,1.

Comunicato AGGIORNAMENTO SCIAME #CampiFlegrei n. 2 Dalle ore (UTC) 10:47 del 30/06/2025 è in corso uno sciame sismico nell'area Campi Flegrei. All'orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 7 terremoti con ma

Sciame sismico in corso ai #CampiFlegrei: evento maggiore in mare alle 12.47 con magnitudo 4.6. #SalaSituazioneItalia in contatto con il territorio. Scossa avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni.

