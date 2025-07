Lotto a Napoli centrato un ambo da 50mila euro

Un'altra giornata da ricordare per il Lotto in Campania! Martedì 8 luglio 2025, nella suggestiva cornice di Napoli e Caserta, due vincite da capogiro hanno regalato emozioni ai fortunati giocatori. Con un ambo da 50mila euro a Napoli e altri premi significativi, il sogno di arricchirsi si avvicina sempre più. E chissà, la prossima estrazione potrebbe essere la tua occasione per scrivere la tua storia di successo.

La Campania va a segno con il Lotto. Nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio 2025, come riporta Agipronews, centrati due premi da 69.375 euro totali. A Napoli, in via Bernardo Cavallino, colpo da 50mila euro con un ambo, mentre in via Nazionale Appia a Casagiove, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

