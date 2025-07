Calciomercato Inter LIVE | Carboni al Genoa Nkunku l’ultima idea per l’attacco! Bisseck via a questa cifra

Se il calciomercato Inter è il vostro frutto preferito di questo periodo, siete nel posto giusto. Tra trattative in corso, indiscrezioni e colpi di scena, il club nerazzurro non smette mai di stupire. Restate con noi per seguire in diretta tutte le novità, dall’arrivo di Carboni al Genoa alle ultime idee per l’attacco. La sessione di mercato è ancora aperta e le sorprese sono dietro l’angolo.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

