Collesalvetti | Tragedia sull' autostrada A12 furgoncino si schianta contro guardrail | un morto

Una tragedia scuote Collesalvetti: un grave incidente sull'autostrada A12 ha causato la perdita di una vita giovane e innocente. Alle prime luci del mattino di mercoledì 9 luglio, un furgoncino si è schiantato contro il guardrail, portando alla morte di un uomo di appena 25 anni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’accaduto lascia un segno profondo nella comunità locale. La dinamica e gli sviluppi nelle prossime ore.

