I volontari di Dai Nèta e Save the Prince insieme per ripulire il lago

Sabato 12 luglio 2025, alle 9 del mattino, il Lago di Loppio si trasformerà in un simbolo di speranza grazie all'impegno congiunto dei volontari di Dai Nèta e Save the Prince. Questa iniziativa di pulizia ambientale rappresenta un passo importante verso la tutela del nostro territorio. Unisciti a noi e scopri come insieme possiamo fare la differenza e preservare la bellezza del nostro lago per le future generazioni.

Sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 9, i volontari dell’associazione “Dai Nèta”, in collaborazione per la prima volta con gli attivisti di “Save the Prince”, daranno vita a un'iniziativa di pulizia ambientale lungo le sponde del Lago di Loppio, nel territorio trentino nei pressi di Mori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it