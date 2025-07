Sbarca nella Perla il Vittoria for Women Tour Visite senologiche gratuite per sensibilizzare sul cancro femminile

Sbarca nella perla di Riccione la quarta tappa del “Vittoria for Women Tour”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro femminile. Sabato 12 e domenica 13 luglio, presso la spiaggia libera in via Torino 22A, un percorso di visite senologiche gratuite offrirà alle donne l’opportunità di prendersi cura della propria salute in modo semplice e concreto. Un gesto di solidarietà e attenzione che può fare la differenza: perché prevenire è vincere.

A Riccione andrà in scena la quarta tappa del "Vittoria for Women Tour". Sabato 12 e domenica 13 luglio, presso la spiaggia libera in via Torino 22A, arriverà il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione italiana rugby (Fir) e, da quest'anno.

