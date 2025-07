La mostra di Ida Harm alle Scuderie di Palazzo Moroni Humus Sapiens | wunderkammer di pietre animali e semi

La mostra di Ida Harm alle Scuderie di Palazzo Moroni è un viaggio affascinante tra pietre, animali e semi, dove arte e natura si incontrano in un dialogo silenzioso e profondo. Dal 24 luglio al 31 agosto 2025, scoprite come l’artista ambientale trasforma elementi naturali in opere che invitano alla riflessione e al rispetto per il nostro pianeta. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di creatività sostenibile e meraviglia. La mostra vi aspetta per essere esplorata e condivisa.

Dal 24 luglio al 31 agosto 2025 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra d’arte dell’artista ambientale Ida Harm “Humus Sapiens: wunderkammer di pietre, animali e semi”, che raccoglie una sua collezione di lavori recentissimi in continuo dialogo e ascolto con la materia naturale. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mostra - harm - scuderie - palazzo

Ida Harm - Humus Sapiens.

La mostra di Ida Harm alle Scuderie di Palazzo Moroni “Humus Sapiens: wunderkammer di pietre, animali e semi” - Dal 24 luglio al 31 agosto 2025 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra d’arte dell’artista ambientale Ida Harm “Humus Sapiens: wunderkammer di pietre, animali e semi”, che raccoglie una sua ... Secondo padovaoggi.it

Padova. L’iride in mostra: Alessandro Punzo è alle ex scuderie di Palazzo Moroni - Dal 19 giugno al 20 luglio negli spazi espositivi delle ex scuderie di Palazzo Moroni ci sarà la mostra di Alessandro Punzo “Come iride – Sogno in lockdown”. Da difesapopolo.it