Cinema in piazza i film da non perdere dal 9 al 13 luglio

Preparati a vivere un'estate all'insegna del grande cinema sotto le stelle! Dal 9 al 13 luglio, le arene di San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci tornano a incantare appassionati e curiosi con una settimana ricca di film imperdibili, incontri e retrospettive. Un'occasione unica per riscoprire capolavori di ieri e scoprire nuove eccellenze del cinema contemporaneo: non mancare!

Prosegue la programmazione cinematografica all'aperto¬†nelle tre¬†arene del Cinema in piazza ed ecco una nuova settimana di film e incontri a San Cosimato, al Parco della Cervelletta e a Monte Ciocci. Il cartellone¬†si fa sempre pi√Ļ variegato, con film di ieri e di oggi, retrospettive, talk e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cinema sotto le stelle – The Holdovers – Lezioni di vita Giovedì 10 luglio Ore 21.30 Piazza Leonardo da Vinci Una proiezione da non perdere: un film intenso, ironico e commovente, ambientato durante le vacanze natalizie in un collegio del New Eng

