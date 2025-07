Kolo Muani Juventus Comolli rilancia | ecco la nuova offerta avanzata al PSG si attende la risposta dei parigini Ultimissime

La Juventus accelera sul fronte mercato, rilanciando l’offerta per Kolo Muani e mettendo pressione al PSG. Con Comolli che torna a rilanciare, i bianconeri cercano di assicurarsi l’attaccante francese, attualmente in prestito parigino. La sfida tra club è all’ultimo colpo di scena: si attende la risposta ufficiale del Paris Saint-Germain. Rimanete sintonizzati, perché questa trattativa potrebbe riscrivere le strategie di mercato dei bianconeri.

Kolo Muani Juventus, Comolli rilancia: ecco la nuova offerta avanzata al Paris Saint-Germain, si attende la risposta del club parigino. Le ultimissime. Il mercato Juventus sta intensificando i contatti per il riscatto di Kolo Muani, attaccante francese attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera, guidata dal direttore generale Damien Comolli, ha alzato l’offerta per il riscatto del giocatore, puntando su un’operazione strutturata che potrebbe concludersi a breve. La proposta avanzata dalla Juve prevede un prestito oneroso da 10 milioni di euro con l’opzione di riscatto fissata dopo un anno, che diventerebbe obbligatoria a condizioni piuttosto facili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Comolli rilancia: ecco la nuova offerta avanzata al PSG, si attende la risposta dei parigini. Ultimissime

