Aria - Performing Art Festival ad Antrodoco

Dal 10 al 13 luglio, Antrodoco si trasforma nel cuore pulsante delle arti performative con ARIA, il festival che accende il borgo laziale di spettacoli innovativi, visioni sorprendenti e sperimentazioni coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di creatività e talento, dove l’arte prende vita tra strade, piazze e angoli nascosti. Preparati a vivere un’esperienza unica: ARIA ti aspetta per reinventare il senso stesso del teatro e delle arti contemporanee.

Dal 10 al 13 luglio, torna ad Antrodoco (RI) ARIA, il festival delle arti performative contemporanee che trasforma il borgo laziale in un cantiere vivo di spettacoli, visioni e sperimentazioni. Un progetto culturale realizzato in collaborazione con il Comune di Antrodoco, con la direzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

