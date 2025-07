Il dj con la droga e non solo | la polizia chiude locale a Milano

Milano si conferma città attenta alla sicurezza e alla legalità: il locale "Haomen Ktv" di via Ludovico Di Breme è stato chiuso dalla polizia, dopo aver scoperto attività illecite e comportamenti scorretti. Il questore Bruno Megale ha deciso di revocare la licenza per tutelare i cittadini e garantire un ambiente più sicuro. Un intervento che dimostra come le autorità siano impegnate a mantenere la legalità e a contrastare ogni forma di illegalità nei locali della città.

"Haomen Ktv" in via Ludovico Di Breme è stato chiuso dalla polizia di Milano. Il questore Bruno Megale ha infatti revocato la licenza all'esercizio pubblico, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali milanesi per contrastare i fenomeni di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - milano - droga - chiude

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali.

Proseguono i controlli delle Forze dell’ordine a Torino. Nel corso dell’ultima attività nel quartiere Barriera di Milano la Polizia di Stato ha arrestato 5 soggetti per furto, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ingenti i quantitativi di droga posti sotto sequestro all Vai su Facebook

Il dj con la droga e non solo: la polizia chiude locale a Milano; Milano, droga e soldi nascosti in casa: la Polizia di Stato arresta pusher al Giambellino; Droga tra i tavoli e dietro le slot machines, chiuso un bar nel Milanese.

Milano, droga e pregiudicati: revocata per la sesta volta la licenza al karaoke - Nel mirino è finito di nuovo a un locale di via Lodovico di Breme dove gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno notificato il provvedimento al titolare del locale ... Riporta msn.com

Milano, la polizia chiude due bar: trovato anche un quaderno contabile per gestire lo spaccio - Lo spacciatore, rientrato nel bar, è stato perquisito e trovato in possesso di diverse dosi di droga oltre a denaro contante. Secondo ilgiorno.it