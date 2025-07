Giocattoli articoli per l' igiene e casalinghi non sicuri | sequestrati oltre 3mila 300 prodotti

Oltre 3.300 prodotti, tra giocattoli, articoli per l’igiene e casalinghi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza per violazioni di sicurezza e conformità. Un intervento deciso nel contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e alle pratiche illecite che mettono a rischio la salute dei consumatori. Questa operazione evidenzia l’importanza di controlli costanti per tutelare cittadini e mercato, promuovendo un commercio sicuro e affidabile.

