BeccoGiallo compie 20 anni | a Padova una mostra per celebrare l’editoria a fumetti d’impegno civile

BeccoGiallo compie 20 anni e a Padova si prepara una mostra imperdibile per celebrare due decenni di editoria a fumetti d’impegno civile. Fondato nel 2005, questo punto di riferimento nel panorama italiano ha saputo unire arte e impegno sociale, premiato come Miglior Iniziativa Editoriale a Lucca. Un’occasione unica per riscoprire storie che fanno riflettere e ispirano nuove generazioni. Non perdere l’appuntamento: un viaggio nel cuore del fumetto etico ti aspetta!

BeccoGiallo, casa editrice padovana specializzata in fumetti d’impegno civile e libri illustrati per bambine e bambini, festeggia vent’anni di attività. Fondata nel 2005 da Guido Ostanel e Federico Zaghis nel cuore di Padova, BeccoGiallo è stata premiata come Miglior Iniziativa Editoriale a Lucca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

