Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher presentano La solitudine dei numeri primi al Parco degli Acquedotti

Suggestivo, il celebre romanzo di Paolo Giordano in una versione cinematografica intensa e delicata. Presenteranno la serata l’attore Alba Rohrwacher e il regista Saverio Costanzo, che cattureranno il pubblico con le loro parole e passione. Un’occasione unica per immergersi in un film che esplora le complesse sfumature dell’animo umano, sotto il cielo stellato del Parco degli Acquedotti. Non perdete questa serata speciale all’aperto, dove arte e natura si incontrano in un’emozionante esperienza cinematografica.

Prosegue fino al 24 luglio la programmazione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto di circa mille posti situata nel Parco degli Acquedotti. Mercoledì 9 luglio, sarà proiettato La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo che adatta, con uno stile asciutto e.

