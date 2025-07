Calciomercato Inter per Asllani si fa sentire il Bologna! Telefonata al giocatore ma c’è un ostacolo Il possibile scenario

Il calciomercato dell'Inter si anima intorno al futuro di Kristjan Asllani, con il Bologna che si fa sentire forte e chiaro. Una telefonata al giocatore sembra aver aperto uno spiraglio, ma non mancano gli ostacoli. In un contesto di sorprese e trattative incalzanti, il possibile scenario si prospetta ricco di colpi di scena: resterà il centrocampista all’Inter o troverà una nuova casa in Serie A? La risposta si delinea ancora.

Il futuro di Kristjan Asllani resta incerto, con il Betis che si allontana e una nuova pista che si fa strada dalla Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle recenti discussioni tra Piero Ausilio e Giovanni Sartori, che hanno sancito la permanenza di Giovanni Fabbian al Bologna, si è parlato anche di Asllani. L' Inter ha comunicato una richiesta di 18 milioni di euro per cedere il centrocampista albanese, ex Empoli. Il Bologna, però, ritiene questa cifra eccessiva e sta cercando di trovare una soluzione alternativa.

