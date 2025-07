Francesca Vanzo allontanata dal cda di Agsm Aim senza giusta causa

Francesca Vanzo, protagonista di una recente controversia con Agsm Aim, si trova nuovamente al centro di un procedimento giudiziario dopo la seconda sentenza sfavorevole all’azienda riguardo alla revoca dei suoi incarichi. Questa vicenda mette in luce tensioni e questioni di legalità all’interno del consiglio di amministrazione, sollevando dubbi e riflessioni sulla corretta gestione delle nomine e delle decisioni aziendali. E...

Seconda sentenza non favorevole ad Agsm Aim per la revoca degli incarichi a Francesca Vanzo e Stefano Casali dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Nell'ottobre scorso era arrivata la decisione del giudice sull'ex presidente Casali, il cui allontanamento è stato ritenuto ingiustificato.

Francesca Vanzo allontanata dal cda di Agsm Aim «senza giusta causa».

La sentenza del tribunale di Venezia ha dato ragione alla ex consigliera dell'azienda, la cui condotta è stata giudicata "improntata a diligenza e al perseguimento dell'interesse sociale"

