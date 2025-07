Il gioco di Trump danneggia i più poveri e mette a rischio la globalizzazione

Il conflitto tariffario voluto dal presidente è l’esatto opposto del mercato libero ed è diventato troppo personale. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il gioco di Trump danneggia i più poveri e mette a rischio la globalizzazione

In questa notizia si parla di: gioco - trump - danneggia - poveri

A che gioco stanno giocando Trump, Putin e Xi? La nuova puntata di DIRECT, il podcast del direttore - Quali sono le vere motivazioni dietro l'incontro tra Trump, Putin e Xi Jinping? Dopo il faccia a faccia tra Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco, si apre un nuovo scenario geopolitico.

Il gioco di Trump danneggia i più poveri e mette a rischio la globalizzazione; Trump e la telenovela dazi: “Nessun nuovo rinvio, dal primo agosto si paga”; Perché i dazi di Trump o sono un bluff, o faranno malissimo agli Usa: l'opinione dell'economista.

Il gioco di Trump danneggia i più poveri e mette a rischio la globalizzazione - In primis la reciproca insofferenza, ormai degenerata in guerra aperta, tra il presidente Trump e il Governatore della Banca Centrale, Powell. Lo riporta informazione.it

Elly Schlein: «Per non dire no a Trump, Meloni danneggia gli interessi dell’Italia» - «Bisogna fare ogni sforzo per sventare una guerra commerciale che avrebbe un impatto molto pesante sulla nostra economia, quindi ... Come scrive msn.com