Bcc Barlassina la banca che investe sui ragazzi e che li premia

bcc Barlassina, la banca che investe sui giovani e premia il loro talento, celebra l’apertura della nuova filiale di Monza in via Monte Cervino 8 con il Premio "Scuolalavoro". Questa iniziativa innovativa vuole rafforzare il legame tra le scuole professionali e il mondo artigiano, offrendo ai giovani opportunità concrete di crescita e successo. Il progetto mira a creare un ponte forte tra formazione e occupazione, illuminando il futuro dei nostri talenti.

