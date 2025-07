C’erano tante incertezze Stefano De Martino non si era mai saputo prima d’ora

C'era un'aria di incertezza intorno a Stefano De Martino, un volto noto della Rai che, fino a ora, aveva sempre mantenuto un profilo riservato sui retroscena della sua carriera. La sua ascesa alla guida di Affari Tuoi ha svelato un percorso fatto di sfide, pressioni e momenti emotivamente intensi. Oggi, De Martino emerge non solo come conduttore di successo, ma anche come uomo autentico, pronto a condividere le sue esperienze più intime e sorprendenti.

Personaggi Tv. È il volto del momento in Rai, ma il percorso che ha portato Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi non è stato né semplice né scontato. In una lunga intervista rilasciata al magazine La Freccia, il conduttore ha raccontato i retroscena del suo arrivo al timone del programma dell'access prime time, rivelando incertezze, pressioni e un carico emotivo inaspettato. Parole che svelano il lato più umano di un artista che, oggi, domina la scena televisiva ma che non dimentica le sue origini e chi l'ha sostenuto.

