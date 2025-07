Wimbledon 2025 oggi Sinner-Shelton | le ultime sulla partita e dove vederla

L’attesa è finita: oggi a Wimbledon 2025, il nostro Sinner sfida il promettente Shelton in un match che potrebbe definire il suo cammino verso la semifinale. Un duello emozionante tra talento italiano e stella americana, con gli occhi di appassionati e tifosi puntati su di loro. Scopri tutte le ultime novità sulla partita e i dettagli su come seguirla in diretta, perché questa sfida promette emozioni indimenticabili fino all’ultimo punto.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio - Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. fanpage.it scrive

