Chivu fa da paciere! Vuole trattenere Calhanoglu e fare da mediatore con Lautaro Martinez per ricucire la frattura

Chivu si fa portavoce dell’armonia tra le stelle nerazzurre: con il suo ruolo di mediatore, mira a trattenere Calhanoglu e a ricucire la frattura tra Lautaro Martinez e il resto della squadra. L’obiettivo è ripristinare l’equilibrio e rafforzare il gruppo, affinché l’Inter possa ripartire con rinnovata determinazione. In un momento di incertezza, il suo intervento potrebbe essere la chiave per rilanciare il sogno scudetto.

post Mondiale. Hakan Calhanoglu è al centro di una situazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter è pronta a valutare ogni eventualità legata al futuro del centrocampista turco, ma la presenza in Italia del vicepresidente del Galatasaray, intenzionato a risolvere la questione relativa a Victor Osimhen, potrebbe portare a nuovi sviluppi. Seppur l'ipotesi di Calhanoglu che resti a Milano non vada esclusa, il Galatasaray sta cercando di fare un'offerta convincente per riportare il giocatore in Turchia.

Calhanoglu risponde a Lautaro: "Il vero leader non cerca colpevoli. Le sue parole dividono, non ho mai tradito l'Inter" "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anch

Chivu vuole ricucire la frattura tra Calhanoglu e Lautaro!.

Chivu fa da paciere! Vuole trattenere Calhanoglu e fare da mediatore con Lautaro Martinez per ricucire la frattura - Vuole trattenere Calhanoglu e fare da mediatore con Lautaro Martinez per ricucire la frattura post Mondiale Hakan Calhanoglu è al centro di una situazione che potrebbe sbloccarsi ...

Calciomercato Inter: Calhanoglu vuole il Galatasaray, per Bonny è vicina la fumata bianca - Il centrocampista non cambia idea e vuole tornare in Turchia per indossare la maglia giallorossa.