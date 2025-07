Clauss Juve Gazzetta spunta il laterale destro del Nizza per rinforzare la fascia Tutte le cifre della possibile operazione

La Juventus punta a rafforzare la fascia destra e ha messo nel mirino Jonathan Clauss del Nizza, un terzino esperto e dinamico proveniente dalla Ligue 1. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’operazione potrebbe portare nelle casse del club francese cifre importanti e rappresenta una strategia chiave per sostituire Weah. Con quali cifre si concretizzerà questa possibile trattativa? Scopriamo i dettagli di questa interessante operazione di mercato.

Jonathan Clauss  è un terzino destro di qualitĂ , capace di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva, grazie alle sue ottime capacitĂ di corsa e al suo piede forte.

