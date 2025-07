Elicotteri in volo su Venezia è l' esercitazione Laguna 103 dei carabinieri VIDEO

Il cielo sopra Venezia si anima di un’energica coreografia: gli elicotteri dei Carabinieri si librano in volo durante l’esercitazione “Laguna 103”. Un’immagine che unisce precisione e maestria, testimoniando la preparazione e l’efficienza delle forze dell’ordine. Questo spettacolare scenario non solo rafforza la sicurezza della città, ma rivela anche l’impegno quotidiano per tutela e protezione. Guarda il video e scopri come Venezia si prepara ad ogni evenienza.

Elicotteri in volo sopra Venezia, la mattina di mercoledì 9 luglio: si tratta dell'esercitazione “Laguna 103” dei carabinieri del quarto battaglione “Veneto” nell’area demaniale del Porto commerciale “Molo 103”, con l’impiego di circa 80 militari delle squadre operative di supporto (Sos) e delle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: elicotteri - volo - venezia - esercitazione

