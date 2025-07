La Sicilia invecchia e cresce l' emigrazione giovanile i dati del rendiconto Inps 2024

La Sicilia affronta una sfida cruciale: l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dell'emigrazione giovanile, come evidenziato nel Rendiconto Sociale Inps 2024. I numeri, presentati ieri a Palazzo dei Normanni, dipingono un quadro preoccupante ma stimolante per l'intera regione. √ą fondamentale analizzare questi dati e trovare strategie per invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile alla Sicilia.

Presentato ieri nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, il Rendiconto sociale Inps Sicilia 2024. Nel corso della sua relazione di apertura, la presidente del Comitato regionale Inps Sicilia, Valeria Tranchina, ha passato in rassegna i dati contenuti nel documento appena. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Pensioni da fame dopo una vita da precari, il comitato Inps Sicilia: "Un problema sociale" - In un'Italia che affronta la crescente crisi del lavoro precario, emerge un drammatico paradosso: dopo una vita di sacrifici, molti si trovano a fare i conti con pensioni da fame.

Presentato Rendiconto sociale Inps Sicilia 2024, ‚ÄúEsigenza di rafforzare pubbliche amministrazioni‚ÄĚ - Nel corso della sua relazione di apertura, la Presidente del Comitato regionale INPS Sicilia, Valeria Tranchina, ha passato in rassegna i dati contenuti nel documento appena pubblicato ... Si legge su msn.com

Rendiconto Inps 2024, giovani in fuga dalla Sicilia - Presentato oggi, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, il Rendiconto sociale Inps Sicilia 2024. Da grandangoloagrigento.it