Si rinnova la rete idrica a Fornacette | 1.700 metri di nuove condotte lavori per 1,2 milioni

Sei pronto a scoprire come Fornacette si trasforma grazie a un ambizioso progetto di rinnovo della rete idrica? Con 1700 metri di nuove condotte e un investimento di 12 milioni di euro, l’intervento garantirà un approvvigionamento più affidabile e sostenibile. Un risultato che nasce dalla collaborazione tra Acque e l’amministrazione comunale di Calcinaia, e rappresenta un passo decisivo verso un futuro più efficiente. La rivoluzione dell’acqua sta per cominciare!

Prenderà il via nei prossimi giorni a Fornacette un importante intervento di ammodernamento dell’acquedotto cittadino. Un progetto condiviso tra Acque e amministrazione comunale di Calcinaia, per risanare e potenziare la rete idrica locale, tramite un investimento complessivo da 1,2 milioni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

