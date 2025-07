Adriano Panatta compie 75 anni | lo sfottò social di Paolo Bertolucci

Adriano Panatta compie 75 anni e il mondo del tennis e dei social si uniscono per celebrare questa pietra miliare con stile. Ma nulla è più originale e pungente degli auguri di Paolo Bertolucci, che, tra sarcasmo e intelligenza artificiale, ha regalato ai fan un sorriso e un ricordo speciale. Un compleanno che si trasforma in un’occasione per ridere, riflettere e festeggiare una leggenda dello sport. Il divertimento è assicurato!

Un compleanno celebrato con sarcasmo e intelligenza artificiale. Adriano Panatta compie 75 anni e riceve gli auguri più originali proprio da chi lo conosce bene: Paolo Bertolucci, amico di lunga data e compagno di mille battaglie sul campo da tennis. L'ex campione non ha resistito alla tentazione di fare un po' di umorismo tagliente, pubblicando un post su X (ex Twitter) che ha strappato più di un sorriso ai fan. Il fotomontaggio con l'intelligenza artificiale. Nel post, Bertolucci ha condiviso un'immagine generata con intelligenza artificiale che mostra Panatta mentre brinda con un gruppo di signore dai capelli grigi, accompagnata da una frase altrettanto pungente: "Festeggia con alcune delle ex".

