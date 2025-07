Fibra ottica tecnologia innovativa per l' analisi del rischio sismico Open Fiber e Università uniti nel progetto Atena

Open Fiber e l’Università uniscono le forze nel progetto ATENA, una rivoluzionaria iniziativa che trasforma la rete in fibra ottica FTTH in un potente rilevatore di eventi sismici. Questa innovazione, frutto di ricerca e formazione, mira a migliorare la sicurezza del Paese grazie a una tecnologia all’avanguardia. Un esempio concreto di come l’innovazione possa contribuire alla prevenzione e alla tutela delle comunità, aprendo nuove prospettive per il futuro della nostra terra.

Trasformare la rete in fibra ottica FTTH in un vero e proprio rilevatore di eventi sismici al servizio del Paese. Coniugando innovazione, ricerca e formazione, Open Fiber ha promosso il Progetto ATENA che - nato alla fine del 2024 - si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’azienda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

