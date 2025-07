Michela morta a 28 anni dopo un' operazione chirurgica servono altre indagini Tre i punti da chiarire

Il tragico decesso di Michela Andretta, 28 anni di Acilia, avvenuto dopo un intervento chirurgico, lascia ancora molte zone d’ombra. A oltre un anno dall’accaduto, le cause della sua scomparsa non sono state chiarite completamente, alimentando interrogativi e richieste di approfondimenti. La vicenda richiede urgentemente nuove indagini per fare luce su questa tragica perdita e garantire giustizia.

Perché sia morta Michela Andretta, la ragazza di 28 anni di Acilia che ha perso la vita dopo un intervento chirurgico, ancora non è chiaro. Dopo più di anno ancora non sono certe, infatto, le cause del suo decesso. Il caso della giovane donna, che a maggio del 2024 era stata ricoverata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

