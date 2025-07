Licei a Roma è l’anno dei cambiamenti Nuovi presidi per Righi e Gullace

L’anno dei cambiamenti a Roma porta con sé un vento di novità nei licei della capitale. Nuovi presidi, nuove prospettive, e un rinnovato entusiasmo che si respira già tra i corridoi delle scuole più prestigiose. Tra queste spicca il Righi, il liceo scientifico di eccellenza, che dopo un anno turbolento si prepara a una nuova stagione di crescita e innovazione sotto una guida fresca e determinata.

Cambiano i dirigenti scolastici in molti istituti superiori di Roma. Come non si vedeva da diversi anni, a settembre ci saranno parecchi nuovi volti al comando delle scuole, anche in alcune importanti. Per esempio il Righi, il migliore scientifico della città, che dopo un anno turbolento vede. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - anno - righi - licei

Casino del Bel Respiro, il palazzo più inaccessibile di Roma: è visitabile solo 6 giorni l’anno - Il Casino del Bel Respiro, il palazzo più inaccessibile di Roma, si svela solo per sei giorni all'anno.

Licei, a Roma è l’anno dei cambiamenti. Nuovi presidi per Righi e Gullace https://ift.tt/XNnQeGv Vai su X

Licei, a Roma è l’anno dei cambiamenti. Nuovi presidi per Righi e Gullace; Licei, a Roma è l'anno dei cambiamenti. Nuovi presidi per Righi e Gullace; Presidi Roma, cambi al vertice dal Cavour al Gullace. E scoppia il caso Righi.

Presidi Roma, cambi al vertice dal Cavour al Gullace. E scoppia il caso Righi - C’è chi cambia per intraprendere una nuova esperienza lavorativa, per avere nuovi stimoli professionali. ilmessaggero.it scrive

Il nuovo preside del Righi: «Il dissenso va gestito in un clima di dialogo» - «Sono grato per questa nomina, sono emozionato: da questa mattina ho ricevuto tantissime chiamate di in bocca al lupo. Lo riporta ilmessaggero.it