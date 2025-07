Magda @Beat Flower a Maccarese

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: domenica 20 luglio, Magda @Beat Flower animerà Maccarese con le sue sonorità minimal coinvolgenti. Dalle 18 a mezzanotte, presso Santocielo in via Praia a Mare 24, lasciati trasportare dal ritmo e dalla passione di una delle DJ più influenti del panorama internazionale. Non perdere questa occasione unica di immergerti nell’eleganza musicale della regina della minimal, che ti aspetta per una serata di pura magia sonora.

Domenica 20 luglio si terrà a Maccarese l'evento "Magda @Beat Flower". Dalle 18 a mezzanotte presso Santocielo a Maccarese, via Praia a Mare 24 ci sarà una delle principali portavoce del mondo femminile della corrente minimal, tra le dj più famose di sempre: Magda. La regina della minimal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: magda - maccarese - beat - flower

Magda @Beat Flower a Maccarese.

Beat Flower a Maccarese Dj Sossa - In programma Beat Flower edizione Limitata, dalle 18 a mezzanotte. romatoday.it scrive