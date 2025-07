Vivi il Cinema Edoardo Leo presenta Mia a Corviale

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema sotto le stelle! Vivi il Cinema porta l’emozione sul grande schermo all’Arena di Corviale, con una programmazione ricca e variegata di 22 titoli fino al 30 luglio. E il primo appuntamento sarà speciale: Edoardo Leo, protagonista e regista, inaugura la rassegna mercoledì 9 luglio, presentando il suo nuovo film. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza cinematografica unica nel cuore di Corviale!

Al via la programmazione dell’Arena di Corviale di Vivi il Cinema! In programma 22 titoli fino al 30 luglio. Ad inaugurare il cinema sotto le stelle in via Poggio Verde, nel XI Municipio, sarà Edoardo Leo. Nella serata di mercoledì 9 luglio, l'attore romano introdurrà la proiezione del film. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Vivi il cinema, tre arene gratuite in periferia - Fra il 27 giugno e 30 luglio, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma organizzeranno la terza edizione di "Vivi il Cinema! Secondo ansa.it

Fondazione Cinema per Roma, dal 27 giugno tornano le arene di “Vivi il Cinema!”: Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà, Corviale - In programma 64 proiezioni gratuite pensate per ritrovare il gusto di riunirsi davanti a uno schermo e condividere l’esperienza del cinema. Da ciakmagazine.it