Ascolti tv ieri su Canale5 Fluminense-Chelsea 2,6 mln e 16.9%

I dati degli ascolti tv di ieri sera ci mostrano come i programmi più amati siano riusciti a catturare l'attenzione del pubblico, con il calcio e le trasmissioni di intrattenimento che dominano la scena. Su Canale5, il match tra Fluminense e Chelsea ha totalizzato ben 26 milioni di spettatori, confermando il grande appeal dello sport. Scopriamo insieme cosa ha reso questa serata così coinvolgente e quali show hanno conquistato il cuore degli italiani.

Nella serata tv di ieri, martedì 8 luglio 2025, in access su Rai1 ‘Techetechetè ‘ 2.951.000 spettatori (18%). Su Canale5 ‘ Paperissima Sprint’ 2.308.000 spettatori pari al 15%. Su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ 1.457.000 spettatori (8.8%). Su La7 ‘In Onda’ 1.279.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 ‘ 4 di Sera News’ 850.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 889.000 spettatori e il 5.3% nella seconda. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ 690.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove ‘The Cage Prendi e Scappa’ 613.000 spettatori con il 3.8%. In prima serata su Rai1 ‘Un duca all’improvviso’ 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti tv ieri, su Canale5 Fluminense-Chelsea 2,6 mln e 16.9%

In questa notizia si parla di: canale5 - ascolti - fluminense - chelsea

Ascolti Sport in TV: Fluminense - Chelsea (Canale 5 e Infinity) 2.653.000 Giro d'Italia F (Rai 2 e Rai Play) 434.000 Tour in Diretta (Rai 2 e Rai Play) 778.000 Tour all'Arrivo (Rai 2 e Rai Play) 1.176.000 Tour Replay (Rai 2 e Rai Play) 590.000 Vai su X

