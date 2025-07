Crollano a giugno le immatricolazioni auto | - 23,68 %

Il mese di giugno si apre con un dato drammatico per il mercato automobilistico italiano: le immatricolazioni crollano, con un calo del 17,44% su scala nazionale e ben oltre il 20% nel Veneto. Padova, in particolare, non fa eccezione, registrando un preoccupante -23,68%. È evidente che il settore è in difficoltà, e questa tendenza richiede una riflessione approfondita sulle cause e le possibili strategie per invertire la rotta.

E' un giugno "nero" sul fronte del mercato automobilistico. Rispetto al medesimo periodo del 2024 il calo delle vendite su scala nazionale è stato del 17,44%. Nel Veneto il segno meno arriva addirittura al 20,38%. Nello specifico di Padova c'è poco da stare allegri. Siamo sull'ordine del -23,68%. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: giugno - crollano - immatricolazioni - auto

Dazi, annuncio choc di Trump: 50% sui prodotti Ue da giugno. Crollano le Borse europee - Il 23 maggio 2025, Donald Trump ha annunciato un'imponente tariffa del 50% sui prodotti europei, scatenando un immediato crollo delle borse europee.

Dalla prima pagina - Auto, crollo delle immatricolazioni in giugno: A giugno crollano le immatricolazioni di auto nuove in Italia. Secondo i dati pubblicati ieri dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ultimo mese sono state immatricolate 132.191 auto Vai su Facebook

Crollano a giugno le immatricolazioni auto: - 23,68 %; Crollo delle immatricolazioni auto in Italia, numeri da brividi; Crollo delle immatricolazioni auto: giugno a -17,4%.

Crollano a giugno le immatricolazioni auto: - 23,68 % - Il dato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a Padova mette in evidenza un calo sia su scala nazionale che regionale. Scrive padovaoggi.it

Crollo delle immatricolazioni auto: giugno a -17,4% - Nel mese di giugno le immatricolazioni di auto in Italia hanno registrato una brusca frenata: con 132. Segnala ansa.it