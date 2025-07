La Notte Bianca in CityLife | shopping premi e laboratori per i più piccoli

Preparati a vivere un’estate indimenticabile alla Notte Bianca di CityLife Shopping District! Giovedì 10 luglio, il quartiere si anima con shopping serale, laboratori per i più piccoli e premi fantastici. Tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22, offrendo un’occasione unica per vincere o raddoppiare il valore dei tuoi acquisti. Non perdere questa serata speciale: scopri come trasformare il tuo shopping in una festa all’insegna del divertimento e delle sorprese!

A CityLife Shopping District arriva il Summer Game: giovedì 10 luglio arriva infatti la Notte Bianca, con la possibilità di vincere o raddoppiare il valore dello shopping. Per l'occasione, infatti, tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per una serata speciale con un concorso a premi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

