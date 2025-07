Andalo si accende di magia | in arrivo il Buskers Festival dal 17 al 20 luglio

si trasformerà in un palcoscenico vibrante di artisti di strada provenienti da tutto il mondo, pronti a stupire con spettacoli unici e coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per vivere momenti magici in un’atmosfera ricca di allegria e meraviglia, dove ogni angolo si anima di creatività e talento, rendendo Andalo il cuore pulsante dell’estate. Preparatevi a lasciarvi incantare: l’avventura sta per cominciare!

Dal 17 al 20 luglio 2025, il pittoresco scenario di Andalo Life si prepara a ospitare un’esplosione di colori, suoni e emozioni con una nuova edizione del Buskers Festival, l’evento che trasforma le strade in teatro e regala sorrisi a grandi e piccini. Per quattro giorni consecutivi, Andalo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

