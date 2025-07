Casentino Zamberlan per la top ten

ten, i piloti più agguerriti del panorama rally italiano, pronti a sfidarsi tra curve mozzafiato e tracciati impegnativi. La sfida si annuncia incerta ed emozionante, con la classifica che potrebbe cambiare volto ad ogni tornante. Prepariamoci a vivere un weekend di pura adrenalina e sorprese, dove ogni secondo conta e il primato è più che mai a portata di mano.

Il Rally del Casentino è pronto ad alzare la posta in palio nell'International Rally Cup, garantendo possibili colpi di scena con un bottino di punti che aumenterà grazie all'elevazione del coefficiente, pronto a salire a quota 1,25. Ai nastri di partenza, con tanta voglia di agganciare la top. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: casentino - zamberlan - rally - pronto

Casentino, Zamberlan per la top ten; Zamberlan firma la classe e la tappa dell’IRC; International Rally Cup al “giro di boa”: riflettori accesi sul Rally Internazionale Casentino.

Casentino, Zamberlan per la top ten - Attualmente dodicesimo nell'IRC Challenge il pilota di Casale sul Sile, in gara per i colori di Xmotors Team, andrà a caccia di punti preziosi. Secondo trevisotoday.it

Saranno 116 le vetture al via: tutto pronto per il Rally del Casentino 2025 - L'appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup ... Segnala arezzonotizie.it