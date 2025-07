Quando le truppe americane andarono alla conquista di Palermo | appuntamento su Rai Storia

Quando le truppe americane sbarcarono a Palermo durante la Seconda Guerra Mondiale, si aprì una pagina di storia memorabile che segnò un importante passo verso la liberazione dell’Italia. Un evento cruciale raccontato con cura e passione in “Passato e Presente”, in onda su Rai Storia. A 82 anni esatti da quegli avvenimenti, riviviamo insieme quei momenti straordinari, ricchi di coraggio e sacrificio, per non dimenticare mai il passato.

Le truppe americane alla conquista di Palermo, la guerra, una pagina di storia memorabile. C'è tutto questo in "Passato e Presente", in onda domani, giovedì 10 luglio, alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30. A distanza di 82 anni esatti, appuntamento televisivo su Rai Storia. I fatti Durante la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

