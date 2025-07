yoga e aperitivo a Pontedera: il connubio perfetto tra benessere e socialità. Immagina di dedicare un'ora a te stesso, guidato da May di InnerPeace Pilates&Yoga, tra respirazioni profonde e posizioni fluide accompagnate da musica coinvolgente. Un momento di cura personale che diventa anche un’occasione di condivisione e convivialità. Un’esperienza unica per rigenerare corpo e mente, lasciandosi avvolgere dall’armonia di pratiche antiche e nuove amicizie.

Un momento di cura e benessere per te stess? ma anche di condivisione e convivialità. Un'ora di pratica guidati da May di InnerPeace Pilates&Yoga, che ci proporrà una sequenza fluida di Pranayama (esercizi di respirazione) e di posizioni (asana) a tempo di musica, una pratica per attivare la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it