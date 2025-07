Aggressione omofoba in piazza Vittorio Veneto su Instagram la denuncia

Un episodio di intolleranza scuote Piazza Vittorio Veneto, dove un giovane, Luca Losardo, ha denunciato su Instagram un brutale atto omofobo subito mentre passeggiava serenamente. La sua testimonianza porta alla luce una realtà dolorosa che non possiamo ignorare. È fondamentale unirci per condannare ogni forma di discriminazione e promuovere rispetto e inclusione. La violenza verbale e fisica non deve avere spazio nella nostra società.

In piazza Vittorio Veneto, sotto i portici, sarebbe avvenuta un'aggressione omofoba ai danni di un giovane, Luca Losardo, che attraverso il suo canale Instagram ha denunciato quello che è avvenuto: “Stavo camminando per strada per i fatti miei, un uomo mi ha guardato e gridato: frocio”. Offese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

