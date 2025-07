Da Ravel a Morricone la stagione lirica di Padova 2025 con OPV in Piazza Eremitani

La 160ª stagione lirica di Padova si annuncia come un viaggio tra le note di Ravel e Morricone, inaugurato con un magico concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Francesco Rosa. Il 31 luglio in piazza Eremitani, l’emozione si accenderà con performance coinvolgenti e giovani talenti come Bianca Tognocchi e Bogdan Mihai. Un evento imperdibile che unisce tradizione e innovazione: lasciati conquistare dall’arte che prende vita sotto il cielo di Padova!

La Stagione Lirica di Padova 2025 si apre con un concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Francesco Rosa, che il 31 luglio alle 21.15 si esibirà in piazza Eremitani. Con i musicisti dell’Opv ci saranno due giovani artisti, il soprano Bianca Tognocchi e il tenore Bogdan Mihai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: padova - lirica - eremitani - ravel

Le più belle arie d'opera per il tradizionale concerto di primavera del Circolo della lirica di Padova - Il tradizionale Concerto di Primavera del Circolo della Lirica di Padova torna con un programma imperdibile.

Da Ravel a Morricone, la stagione lirica di Padova 2025 con OPV in Piazza Eremitani; Musica al Museo 2024.

Da Ravel a Morricone, la stagione lirica di Padova 2025 con OPV in Piazza Eremitani - La Stagione Lirica di Padova 2025 si apre con un concerto dell’ Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Francesco Rosa, che il 31 luglio alle 21. Da padovaoggi.it

“Musica al Museo” 2025: “Concentus musicus fe’ antica - Dolcissimi Affetti e Armonie Segrete” al chiostro Albini del museo Eremitani - “Musica al museo 2025”, la rassegna degli Amici della Musica di Padova torna con un nuovo appuntamento al Chiostro Albini - Scrive padovaoggi.it