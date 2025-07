Bloomberg con l’ad Cattaneo Enel ha aumentato del 35 per cento il suo valore di mercato

A due anni dalla nomina di Flavio Cattaneo come amministratore delegato, Enel ha registrato un aumento del valore di mercato del 35 per cento, raggiungendo quota 83,2 miliardi di euro. L’ha certificato Bloomerg nel report Ceo Scorecard che analizza l’impatto dell’azione manageriale dei ceo delle principali aziende quotate dalla data del loro insediamento, basandosi su criteri oggettivi e misurabili. Secondo l’analisi, Cattaneo ha adottato una strategia pragmatica e selettiva focalizzata su quattro pilastri: creazione di valore per gli azionisti, investimenti mirati, ottimizzazione del portafoglio e rafforzamento nei mercati strategici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bloomberg, con l’ad Cattaneo Enel ha aumentato del 35 per cento il suo valore di mercato

