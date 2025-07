Scandalo corruzione nel suo partito Sanchez | Non non getterò la spugna

Il premier Pedro Sánchez si erge con determinazione di fronte allo scandalo di corruzione che scuote il suo partito, promettendo di non arrendersi e di proseguire con tenacia il suo impegno per il futuro della Spagna. Con una visione chiara e una volontà di ferro, Sánchez ribadisce che il suo obiettivo resta quello di rafforzare il paese, superando le sfide politiche e morali. La sua resilienza potrebbe essere la chiave per mantenere stabile il governo di coalizione, anche in tempi turbolenti.

Madrid, 9 lug. – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez promette di non arrendersi nonostante uno scandalo di corruzione nel suo partito socialista che ha messo in dubbio il futuro del governo di coalizione di minoranza. “Non non getterò la spugna e andrò avanti perché abbiamo un grande progetto per il nostro Paese, in cui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Scandalo corruzione nel suo partito, Sanchez: “Non non getterò la spugna”

