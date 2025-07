Sicurezza a Terni | Clima di incertezza e paura Necessario un regolamento unico per la legalità ed il decoro del centro storico

In un clima di crescente incertezza e timore, la sicurezza nel centro storico di Terni diventa una priorità imprescindibile. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha nuovamente affrontato il tema, proponendo un regolamento unico che garantisca legalità e decoro urbano. Questa iniziativa mira a restituire serenità e fiducia ai cittadini, sottolineando l’importanza di un intervento deciso e condiviso per tutelare il patrimonio e il vivere quotidiano. La speranza è che si possa arrivare presto a una soluzione efficace e duratura.

Il tema della sicurezza è stato nuovamente affrontato dal gruppo consiliare del Partito democratico. Gli esponenti Dem Emidio Gubbiotti, Pierluigi Spinelli, Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo hanno sottoscritto un atto di indirizzo, presentato ed esposto nell’ultima seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - terni - clima - incertezza

