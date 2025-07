Vialli Juventus il club bianconero lo ricorda così | Hai plasmato la nostra storia noi la portiamo avanti Il comunicato

Oggi la Juventus e il mondo del calcio si fermano per rendere omaggio a Gianluca Vialli, un'icona che ha lasciato un segno indelebile nella storia bianconera. Con il suo talento e la sua passione, ha plasmato il cuore di una squadra che oggi continua a portare avanti i suoi valori. Un ricordo che ci ispira a guardare avanti, mantenendo vivo il suo spirito e la sua eredità .

della Vecchia Signora. Oggi, 9 luglio, la Juventus  e il mondo del calcio ricordano Gianluca Vialli, in quello che sarebbe stato il suo 61° compleanno. Una data che segna un anniversario speciale per il club bianconero e per tutti gli appassionati che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare. La sua carriera, infatti, è stata costellata da successi, passione e determinazione, qualità che lo hanno reso uno dei più grandi calciatori italiani di sempre. Vialli  è stato uno dei protagonisti più amati della storia recente della Juve, con la quale ha vinto numerosi titoli, tra cui due scudetti  e una Coppa UEFA.

