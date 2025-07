Agricoltura rigenerativa ed energie rinnovabili | il futuro secondo Barilla

Scopri come il Gruppo Barilla sta plasmando un futuro sostenibile attraverso l'agricoltura rigenerativa e le energie rinnovabili. Dalla produzione di pesto in vasetti riciclati e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti energetiche pulite, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti Mulino Bianco in dieci anni. Un impegno concreto che trasforma la tradizione in una vera rivoluzione green, perché il nostro domani si costruisce oggi.

Dal pesto con vasetti di vetro riciclato e basilico tracciabile con blockchain, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, fino al miglioramento nutrizionale di 140 prodotti Mulino Bianco in 10 anni. Nel portafoglio del Gruppo Barilla (21 brand, oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: agricoltura - rigenerativa - energie - rinnovabili

Cos’è l’agricoltura rigenerativa e perchè serve al pianeta - Scopri come l’agricoltura rigenerativa, spiegata dalla giornalista Silvia Lazzaris, possa diventare una chiave per salvare il pianeta.

Rapporto di sostenibilitĂ di Barilla: agricoltura rigenerativa, rinnovabili e comunitĂ al centro; SostenibilitĂ , il report di Barilla: agricoltura rigenerativa, rinnovabili, comunitĂ ; Barilla, Report di SostenibilitĂ tra agricoltura rigenerativa e comunitĂ .

Agricoltura rigenerativa, rinnovabili e comunità al centro: Barilla presenta il nuovo Rapporto di Sostenibilità - Tra i traguardi principali raggiunti: prodotti con meno sale e più fibre, coinvolgimento di oltre 7. Secondo msn.com

Rapporto di sostenibilità di Barilla: agricoltura rigenerativa, rinnovabili e comunità al centro - Tra i traguardi raggiunti, prodotti con meno sale e più fibre, circa il 50% di energia elettrica consumata proveniente da fonti green, oltre 7mila agricoltori ... Segnala repubblica.it