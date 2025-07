Calciomercato Inter torna di moda Perrone! Il centrocampista argentino possibile soluzione se parte Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter si infiamma di nuove possibilità: il nome di Maximo Perrone, centrocampista argentino del Manchester City, torna sotto i riflettori come potenziale rinforzo. Se Calhanoglu dovesse partire, il club nerazzurro valuta seriamente l'opzione Perrone per rafforzare il centrocampo. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe aprire nuovi scenari all’orizzonte. Sei curioso di scoprire come evolverà questa situazione?

Calciomercato Inter, torna di moda Perrone in caso di mancato accordo tra Como e City, il centrocampista argentino diventa un'opzione. Il nome di Maximo Perrone potrebbe tornare alla ribalta per il calciomercato Inter, che sta cercando un centrocampista per rinforzare la propria rosa e, in caso di partenza di Hakan Calhanoglu, potrebbe considerarlo come sostituto. Secondo Sky Sport, le trattative tra il Como e il Manchester City per il futuro dell'argentino si sono complicate. I lariani avevano sperato di prolungare il prestito del giocatore, ma la politica di prestiti del City ha impedito il rinnovo dell'operazione, dato il numero limitato di cessioni temporanee all'estero consentite.

Como-Inter LIVE 0-0: occasione per Van der Brempt, poi Perrone salva tutto su Darmian - Nella 38ª giornata di Serie A, il match Como-Inter termina 0-0, regalando emozioni e spunti interessanti.

