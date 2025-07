Cantiere bloccato rimossi i container da Piazza Cavour a Salerno

Finalmente si apre una nuova fase per Piazza Cavour a Salerno: con la rimozione dei container, simbolo di un progetto ormai sospeso, si avvia un percorso di riqualificazione e rinascita del lungomare. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, il cantiere si svuota, lasciando spazio a idee future e a una piazza più vivibile e accogliente. L’area si prepara a rinascere, portando con sé nuove opportunità per cittadini e turisti.

Dopo lo stop definitivo al progetto di realizzazione di box sotterranei in Piazza Cavour, sul lungomare di Salerno, è iniziata  - come mostrano le foto di Antonio Capuano - la rimozione dei container che hanno ospitato gli uffici e lo spogliatoio del cantiere, e che negli ultimi anni erano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cantiere - container - piazza - cavour

Lungomare, via i container dal cantiere di Piazza Cavour - Finalmente, il sogno di rivivere il lungomare di Salerno prende forma: i container che avevano ingombrato Piazza Cavour per anni sono stati rimossi, segnando un passo importante verso la riqualificazione urbana.

PIAZZA CAVOUR, VIA I CONTAINER DA UNA PARTE DEL CANTIERE FERMO GUARDA IL VIDEO Vai su X

*Piazza Cavour, rimossi i container dall’area cantiere* ? Si spera che sia un nuovo, significativo passo in avanti verso il ripristino del decoro dei luoghi, deturpati da 12 anni Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #lungomare Vai su Facebook

Cantiere bloccato, rimossi i container da Piazza Cavour a Salerno; Cantiere bloccato, rimossi i container da Piazza Cavour a Salerno; Salerno, rimossi container dal cantiere i in Piazza Cavour.

Salerno, rimossi container dal cantiere dei box auto sotterranei in Piazza Cavour - StampaE’ iniziata, dopo tempo immemore, la rimozione dei container del cantiere dove si sarebbero dovuti realizzare i box auto sotterranei in piazza Cavour. salernonotizie.it scrive

Via i container dall’ex cantiere Cavour, si accelera per sistemare l’area - Erano diventati ricettacolo di rifiuti e riparo per senzatetto, generando allarme tra i cittadini e problemi di sicurezza tra i fruitori del lungomare di Salerno. Scrive ilmattino.it