L’intelligenza artificiale riconosce anche le nostre risposte emotive | la ricerca Unipd

L’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, arrivando a riconoscere le nostre risposte emotive. Una ricerca dell’Università di Padova, condotta da Zaira Romeo e Alberto Testolin, svela come le macchine possano ormai emulare i comportamenti umani in modo sorprendente. Questi progressi aprono nuove prospettive per applicazioni innovative e più empatiche. Ma fino a che punto possiamo fidarci di queste tecnologie?

Zaira Romeo, Istituto di Neuroscienze del Cnr, e Alberto Testolin, Dipartimento di Psicologia Generale e Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova, hanno pubblicato sulla rivista "Royal Society Open Science" l’articolo dal titolo “Artificial Intelligence Can Emulate Human Normative. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

